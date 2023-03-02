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Spor

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'e yenildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Boston Celtics evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 117-113'lük skorla mağlup etti.

2 Mart 2023 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'e yenildi
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Boston Celtics'te 41 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle double-double yapan Jayson Tatum, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Al Harford 23 sayı ve 11 ribaund ile, Jaylen Brown da 16 sayı ve 4 asistle katkı sağladı.

Cleveland'da ise Donovan Mitchell'in 44, Darius Garland'ın da 29 sayısı yeterli olmadı. Konuk ekipte 5 dakika 6 saniye süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise skor üretemedi.

Bu sonucun ardından Boston toplamda 45 galibiyete ulaşırken, Cleveland 26. mağlubiyetini aldı.

NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets: 91 - Phoenix Suns: 105

Detroit Pistons: 115 - Chicago Bulls: 117

Boston Celtics: 117 - Cleveland Cavaliers: 113

Miami Heat: 96 - Philadelphia 76ers: 119

New York Knicks: 142 - Brooklyn Nets: 118

Houston Rockets: 99 - Memphis Grizzlies: 113

Milwaukee Bucks: 139 - Orlando Magic: 117

Oklahoma City Thunder: 117 - Los Angeles Lakers: 123

Portland Trail Blazers: 110 - New Orleans Pelicans: 121

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