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Spor

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, New York Knicks'e mağlup oldu

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, konuk olduğu New York Knicks'e 105-103 kaybetti.

25 Ocak 2023 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, New York Knicks'e mağlup oldu
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Knicks'te 36 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle oynayan Julius Randle, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Randle'a 16 sayıyla R.J Barrett, 14 sayıyla da Jalen Brunson eşlik etti.

Cleveland'da Jarrett Allen'ın 24 sayı, 12 ribaund, Donovan Mitchell'in ise 24 sayı, 8 ribaund ve 8 asistlik performansları galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmada 2 dakika 49 saniye süre alan Cedi Osman, skor katkıda bulunamadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 116 - Chicago Bulls: 110

Miami Heat: 98 - Boston Celtics: 95

New York Knicks: 105 - Cleveland Cavaliers: 103

New Orleans Pelicans: 98 - Denver Nuggets: 99

Dallas Mavericks: 126 - Washington Wizards: 127

Phoenix Suns: 128 - Charlotte Hornets: 97

Los Angeles Lakers: 115 - Los Angeles Clippers: 133

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