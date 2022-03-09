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Spor

Cedi Osman'ın takımı Cleveland'dan 38. galibiyet

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 127-124'lük skorla yendi ve 38. galibiyetini kazandı.

9 Mart 2022 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:32
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Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Gainbridge Fieldhouse'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 127-124'lük skorla mağlup etti ve üst üste 2., toplamda 38. galibiyetini elde etti.

Mücadelede 12 dakika süre alan Cedi, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Cleveland'da Darius Garland 41 sayı, 13 asist ve Evan Mobley 22 sayı, 13 ribaund ile oynayarak takımını galibiyete taşıdı.

Bu sezon 45. yenilgisini alan Indiana'da ise Tyrese Haliburton 25 sayı, 9 asist, Duane Washington, Goga Bitadze ve Jalen Smith de 15'er sayı ile mücadeleyi tamamladı.

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