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Spor

Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen yıldız isim Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takas edildi.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu
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NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takaslandı.

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; üçlü takas sonucu Cleveland Cavaliers; serbest oyuncu Max Strus'u kadrosuna katarken, Miami Heat ikinci tur draft hakkı ve San Antonio Spurs, Cedi Osman, Lamar Stevens ve ikinci tur draft hakkı elde etti.

Cedi Osman, 2017-18 sezonundan bu yana Cleveland Cavaliers forması giyiyordu.

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