Cedili Cleveland, Alperenli Houston'ı 108-91 mağlup etti

NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün mücadele ettiği Houston Rockets'ı evinde 108-91'lik skorla mağlup etti. Cleveland'da Cedi Osman 5 sayı, 2 ribaundla oynarken, Houston'da Alperen Şengün 14 sayı ve 8 ribaund kaydetti.

NBA'de normal sezon 9 müsabaka ile devam etti. Doğu Konferansı'nda 4. sırada bulunan Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets'ı 108-91 yendi. Bu sezonki 48. galibiyetine ulaşan Cleveland'da Jarrett Allen 24 sayı, 14 ribaund, Donovan Mitchell 22 sayı, 5 ribaund, Evan Mobley de 19 sayı ve 7 ribaundla mücadele etti. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise 16 dakika 32 saniye parkede kaldığı karşılaşmada 5 sayı ve 2 ribaund üretti. Toplamda 57. yenilgisini alan Houston'da ise Jalen Green'in 30 sayı ve 4 asist, Kenyon Martin Jr.'ın da 13 sayı, 4 ribaundu yeterli olmadı. Konuk takımda 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 14 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 110 - Dallas Mavericks: 104

Los Angeles Lakers: 108 - Chicago Bulls: 118

Atlanta Hawks: 119 - Memphis Grizzlies: 123

Boston Celtics: 137 - San Antonio Spurs: 93

Cleveland Cavaliers: 108 - Houston Rockets: 91

Orlando Magic: 119 - Brooklyn Nets: 106

Toronto Raptors: 114 - Washington Wizards: 104

Portland Trail Blazers: 112 - Oklahoma City Thunder: 118

Golden State Warriors: 96 - Minnesota Timberwolves: 99