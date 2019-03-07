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Cedi'li Cleveland, Brooklyn'i geçemedi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'e 113-107 mağlup oldu.

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NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşılaştığı Denver Nugguts'a 115-99'luk skorla mağlup oldu. Ligde 35. yenilgisini alan Lakers'ta LeBron James'in 31 sayı, 7 ribaundluk performansı yetmedi. Bu sezonki 43. galibiyetini alan Denver'da ise Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murry 19 sayı, 8 ribaund ile oynadı.
 
Brooklyn Nets, Barclays Center'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-107 mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Nets'te Spencer Dinwiddie 28 sayı, 5 asist ve D'Angelo Russell 25 sayı, 5 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı. Takımda ayrıca Kevin Love 24 sayı, 16 ribaund ve David Nwaba 22 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu.
 
NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
 
Charlotte Hornets: 84 - Miami Heat: 91
Detroit Pistons: 131 - Minnesota Timberwolves: 114
Washington Wizards: 132 - Dallas Mavericks: 123
Atlanta Hawks: 104 - San Antonio Spurs: 111
Brooklyn Nets: 113 - Cleveland Cavaliers: 107
Chicago Bulls: 108 - Philadelphia 76ers: 107
New Orleans Pelicans: 104 - Utah Jazz: 114
Phoenix Suns: 107 - New York Knicks: 96
Sacramento Kings: 109 - Boston Celtics: 111
Los Angeles Lakers: 99 - Denver Nuggets: 115
 

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

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