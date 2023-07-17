İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2023 Pazartesi / 29 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,2293
  • EURO
    29,6421
  • ALTIN
    1645.14
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cedric Bakambu adım adım Galatasaray'a!
Spor

Cedric Bakambu adım adım Galatasaray'a!

Galatasaray, Cedric Bakambu transferini bitirmeye çok yakın. Başarılı oyuncu bonservisini elinde bulunduran Al Nassr ile anlaştı. Bu gelişme sonrası Cedric Bakambu'nun Galatasaray ile anlaşması bekleniyor.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 01:29 - Güncelleme:
Cedric Bakambu adım adım Galatasaray'a!
ABONE OL

Galatasaray, 32 yaşındaki başarılı oyuncu Cedric Bakambu transferinde sona yaklaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri basınında çıkan habere göre; Cedric Bakambu kulübü Al Nasr ile ayrılık konusunda anlaştı. Oyuncu bonservisini almayı başardı.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Sarı kırmızılı takım, daha önce Bakambu ile her konuda anlaşmıştı. Galatasaray'ın Bakambu için bonservis ve imza parası ödemeyeceği belirtilirken, golcü oyuncuya 1.5 milyon euro maaş verilmesi beklendiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE DE FORMA GİYDİ

2014-15 sezonundaki Bursaspor macerasının ardından 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e, oradan da 40 milyon Euro'ya Beijing Guoan'a giden Bakambu, son dönemde Marsilya ve Olympiakos formaları da giydi.

GOL KRALI

Bakambu, geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 18 gol atarak Yunanistan Ligi'nde gol kralı olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.