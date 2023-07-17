Cedric Bakambu adım adım Galatasaray'a!

Galatasaray, 32 yaşındaki başarılı oyuncu Cedric Bakambu transferinde sona yaklaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri basınında çıkan habere göre; Cedric Bakambu kulübü Al Nasr ile ayrılık konusunda anlaştı. Oyuncu bonservisini almayı başardı.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Sarı kırmızılı takım, daha önce Bakambu ile her konuda anlaşmıştı. Galatasaray'ın Bakambu için bonservis ve imza parası ödemeyeceği belirtilirken, golcü oyuncuya 1.5 milyon euro maaş verilmesi beklendiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE DE FORMA GİYDİ

2014-15 sezonundaki Bursaspor macerasının ardından 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e, oradan da 40 milyon Euro'ya Beijing Guoan'a giden Bakambu, son dönemde Marsilya ve Olympiakos formaları da giydi.

GOL KRALI

Bakambu, geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 18 gol atarak Yunanistan Ligi'nde gol kralı olmuştu.