Cedric Bakambu, bonservisini almaya çalışıyor

Suudi Arabistan basınında geçen haberlere göre Galatasaray'la kişisel şartlarda anlaşan Cedric Bakambu, Al Nasr kulübü ile masaya oturdu. Dostça bir ayrılık isteyen Bakambu'nun bonservisini alarak görüşmeleri tamamlamak istediği ifade edildi.

32 yaşındaki Demokratik Kongolu Cedric Bakambu, 2014-2015 sezonunda Bursaspor formasıyla yakaladığı çıkış sonrası Villarreal, Marsilya, Beijing Guoan ve Olympiakos formaları giymişti.

Al Nassr'a yeni transfer olan Bakambu'nun yeni transfer olduğu Suudi Arabistan'dan ayrılmak istemesinin en büyük nedeninin ailesinin ülkeye alışamaması olarak gösterildi.