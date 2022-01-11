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Spor

Cedric Bakambu, Cengiz Ünder'in yanına gidiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'nın Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Cedric Bakambu transferinde sona geldiği iddia edildi.

11 Ocak 2022 Salı 22:42 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 22:42
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Milli oyuncu Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Beijing Guoan'dan ayrılan Cedric Bakambu transferinde son aşamaya geldi.

L'Equipe, Marsilya'nın, Beijing Guoan'dan ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan Cedric Bakambu ile anlaştığını aktardı.

Haberde Fransız kulübünün, Demokratik Kongolu oyuncu ile Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Daha önce tecrübeli forvetin adı Galatasaray ile de anılıyordu.

Cedric Bakambu, geçen sezon Beijing Guoan ile çıktığı 13 maçta 5 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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