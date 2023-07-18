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Spor

Cedric Bakambu Süper Lig'e geliyor! Tüm şartlar belli oldu

Süper Lig'de daha önce Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek. İşte detaylar...

18 Temmuz 2023 Salı 13:42 - Güncelleme:
Cedric Bakambu Süper Lig'e geliyor! Tüm şartlar belli oldu
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Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek sarı kırmızılılar, Halil Dervişoğlu transferi sonrası Mauro Icardi'ye de imza attırmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Cedric Bakambu transferiyle ise hücum bölgesinde kadro derinliği oluşturmak istiyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray yönetimi Cedric Bakambu transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılılar 32 yaşındaki Kongolu oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro'dan 1+1 senelik sözleşme imzalatmayı hedefliyor.

Santrafor ile yapılan görüşmelerde "Kulübünle yollarını ayırırsan seni aramızda görmek isteriz" şeklinde bir mesaj iletildiği öne sürüldü.

Ayrıca Galatasaray'ın Angelino transferi için yayınladığı görselde "Dubai" yazısının yer alması da transfer dedikodularını ayyuka çıkardı. Futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek 1+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Golcü oyuncu,Geçen sezon Olypiakos formasıyla çıktığı 37 maçta takımına 18 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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