Cedric Bakambu tekrardan Süper Lig'e dönüyor

Real Betis'te kadroda yer bulamayan Cedric Bakambu yeniden Türkiye yolunu tutabilir.

Daha önce Galatarasaray'da da forma giyen forvet oyuncusunun iki ezeli rakibin radarında olduğu iddia edildi.

Todofichajes'in haberine göre; Galatarasaray, Icardi'nin yokluğunda forvet rotasyonunda Bakambu'yu değerlendirebilir. Fenerbahçe'nin de forvet hattında rotasyon için Kongolu futbolcuya yer açmayı düşündüğü iddia edildi.

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Real Betis'in oyuncusuna talip gelmesi durumnda 3 milyon Euro altında bir bedeli kabul edebileceği de ifade edildi.

Bu sezon 20 resmi maça çıkan 33 yaşındaki forvet oyuncusu; takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.