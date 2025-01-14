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Spor

Cedric Bakambu tekrardan Süper Lig'e dönüyor

Kariyerini İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'te sürdüren ve istediği süreleri bulmakta zorluk çeken Cedric Bakambu, yeniden Süper Lig'in yolunu tutabilir. 33 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyor.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 22:21 - Güncelleme:
Cedric Bakambu tekrardan Süper Lig'e dönüyor
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Real Betis'te kadroda yer bulamayan Cedric Bakambu yeniden Türkiye yolunu tutabilir.

Daha önce Galatarasaray'da da forma giyen forvet oyuncusunun iki ezeli rakibin radarında olduğu iddia edildi.

Todofichajes'in haberine göre; Galatarasaray, Icardi'nin yokluğunda forvet rotasyonunda Bakambu'yu değerlendirebilir. Fenerbahçe'nin de forvet hattında rotasyon için Kongolu futbolcuya yer açmayı düşündüğü iddia edildi.

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Real Betis'in oyuncusuna talip gelmesi durumnda 3 milyon Euro altında bir bedeli kabul edebileceği de ifade edildi.

Bu sezon 20 resmi maça çıkan 33 yaşındaki forvet oyuncusu; takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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