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Spor

Cedric Bakambu'ya sürpriz talip! Görüşmeler devam ediyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Cedric Bakumbu'ya İspanya'dan talip çıktı. Oyuncu için ilk teklifini yapan ancak sarı kırmızılı yönetimden ret cevabı alan Real Betis yeni teklif hazırlığında. İşte detaylar...

29 Ocak 2024 Pazartesi 15:51 - Güncelleme:
Cedric Bakambu'ya sürpriz talip! Görüşmeler devam ediyor
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Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin ardından yedek golcü olarak oynattığı Bakambu'ya talip çıktı.

İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Betis, Cedric Bakambu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

GALATASARAY'DAN RET

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, İspanyol ekibinin yaptığı bu teklifi reddetti.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Kiralama teklifinde istediği yanıtı alamayan Betis, oyuncunun bonservisini almak için yeni bir teklif yapacak.

BAKAMBU'NUN KARARI

Haberde Cedric Bakambu'nun da La Liga ekibine gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın 700 bin euroya BAE ekibi Al-Nasr'dan transfer ettiği Kongolu oyuncu, 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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