Ceferin: Şampiyonlar Ligi'nde olamazlar!

UEFA Başkanı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, önemli açıklamalara imza attı.

Bir röportaj veren Ceferin, Şampiyonlar Ligi finali için adı geçen Suudi Arabistan'dan bir teklif almadığını ve böyle bir durumun yaşanmayacağını söyledi.

Sloven futbol adamı, "Şampiyonlar Ligi için Basra Ülkeleri'nden teklif aldım mı? Teklif ya da davet yok. Suudi Arabistan'ın Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmayı ya da kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını çok istediği söyleniyor ama ben bunu hep bir aracı vasıtasıyla öğreniyorum. Bana kimse bir şey teklif etmedi. Bazen medyada bu konuyu görüştüğümüzü okuyorum ama bu tamamen saçmalık. Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da gerçekleşecek ve UEFA üyesi ülkelerden takımlar yer alacak." sözlerini kullandı.

Ceferin, "Şampiyonlar Ligi finali Riyad'da oynanabilir mi?" şeklinde gelen soruya ise, "Henüz en ufak bir ihtimal görmüyorum. Bir defasında New York'ta verdiğim bir röportajda, bir gazeteci bana önümüzdeki 20 yıl içinde finallerin kendi şehirlerinde düzenlenme ihtimalini göz önünde bulundurup, bulundurmadığımı sordu. Ben de tabii ki bu olasılığın olduğunu söyledim. Ancak Endonezyalı bir gazeteci bana finalin Cakarta'da düzenlenme olasılığını sorsaydı, yine aynı şeyi söylerdim. Ertesi gün Avrupa medyasında, 2026 Şampiyonlar Ligi finalinin New York'ta oynanmasıyla ilgili manşetleri okudum. Bu nedenle bu kez böyle bir olasılığıma izin vermediğimi söyledim. Ancak 20 yıl içinde çok şey olabileceğini biliyoruz. Elbette 20 yıl sonra bu pozisyon olmayacağım" diye cevap verdi.