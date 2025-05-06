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Spor

Ceferin: Yeni format büyük bir başarı yakaladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi6 Mayıs 2025 Salı 18:54 - Güncelleme:
Ceferin: Yeni format büyük bir başarı yakaladı
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni lig formatı hakkında sorulan soruya cevap verdi.

"YENİ FORMAT BAŞARI YAKALADI"

"Yeni formatın ilk sezonunu nasıl değerlendiriyorsunuz, memnun musunuz?" sorusunu yanıtlayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, çok memnunum. Yeni format büyük bir başarı yakaladı. Futbolu seven ve oyunu gerçekten anlayan herkesin bu sezonun fantastik geçtiğini düşündüğünü biliyorum.

Gerçekten inanılmaz maçlar izledik. Grup aşamasının son haftası oldukça heyecanlı geçti. Bazı büyük takımlar elenme tehlikesi yaşadı. Örneğin şu anda yarı finalde olan PSG, eğer bir veya iki maç daha kaybetmiş olsaydı grup aşamasında elenebilirdi.

Harika bir sezon oldu. Her şeyi eleştirenlerin bile artık bunun farkına vardığını düşünüyorum. Tabii bunu kabul ederler mi, o ayrı mesele."

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