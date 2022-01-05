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Spor

Çekdar Orhan Menemenspor yolunda

Giresunspor'da forma şansı bulamayan Çekdar Orhan'a Spor Toto 1. Lig takımı Menemenspor talip oldu.

DHA5 Ocak 2022 Çarşamba 12:45 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:45
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor bir yandan Akanbi Rasheed'ten gelen 160 bin euroluk transfer yasağını kaldırmak için çabalarken, bir yandan da listesindeki futbolcularla masaya oturmaya başladı. İlk olarak Senegalli forvet Honore Gomis'le resmi sözleşme imzalayıp GZT Giresunsporlu orta saha Erol Akdağ'la prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, yine Giresunspor'dan Çekdar Orhan'ın peşine düştü.

Teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda herekete geçen kurmayla Giresunspor'da forma şansı bulamayan 23 yaşındaki forvet için girişimlere başladı. Kariyerinde daha önce Galatasaray ve Akhisarspor'da da görev yapan Çekdar'ın da Menemenspor'da oynamaya sıcak baktığı ve transferin yasak kalkar kalkmaz resmiyet kazanacağı kaydedildi. Bu sezon başında Giresunspor'a imza atan Çekdar sadece 1 maçta görev aldı.

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