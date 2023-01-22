Çekişmeli maçın galibi Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 93-87 yendi
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu
Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Muhammed Mustafa Baygül 17, Smith 5, Boutsiele 17, Berkay Candan 17, Yiğit Arslan 13, Blazic 12, Gist 2, Hasan Emir Gökalp
Fenerbahçe Beko: Calathes 3, Metecan Birsen 8, Wilbekin 9, Pierre 24, Antetokounmpo 3, Şehmus Hazer 11, Edwards 31, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu, Booker 4
1. Periyot: 24-27
Devre: 45-43
3. Periyot: 68-69