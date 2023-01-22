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Spor

Çekişmeli maçın galibi Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 93-87 mağlup etti.

22 Ocak 2023 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Çekişmeli maçın galibi Fenerbahçe
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 93-87 yendi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Muhammed Mustafa Baygül 17, Smith 5, Boutsiele 17, Berkay Candan 17, Yiğit Arslan 13, Blazic 12, Gist 2, Hasan Emir Gökalp

Fenerbahçe Beko: Calathes 3, Metecan Birsen 8, Wilbekin 9, Pierre 24, Antetokounmpo 3, Şehmus Hazer 11, Edwards 31, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu, Booker 4

1. Periyot: 24-27

Devre: 45-43

3. Periyot: 68-69

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