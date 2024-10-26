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Spor

Çekler kaybetti, biz kazandık! Ülke puanında makası daralttık

Avrupa'da temsilcilerimizin kazandığı puanlar sonrası ülke puanında bir üst basamağımızda yer alan Çekya ile makası daralttık. 4 takımla Avrupa'da yer alan Çekler haftayı yalnızca 1 beraberlikle kapatırken, takımlarımız 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

AKŞAM26 Ekim 2024 Cumartesi 09:29 - Güncelleme:
Çekler kaybetti, biz kazandık! Ülke puanında makası daralttık
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Temsilcilerimizin Avrupa'da aldıkları sonuçların ardından ülke puanındaki sıralamamızda da kritik eşiklere yaklaştık. Takımlarımızdan yalnızca Başakşehir kaybetti; Beşiktaş ve G.Saray maçlarını kazanırken F.Bahçe de İngiliz devi Manchester United ile berabere kaldı.

Çekler ise adeta çuvalladı... Karşılaşmaları; M.City 5-0 Sparta Prag, PAOK 2-2 V.Plzen, A.Bilbao 1-0 Slavia Prag, M.Boleslav 0-1 Lugano şeklinde sonuçlandı. Bir sıra önümüzde; 9'uncu sırada bulunan Çekler'in tek beraberlik koparabildiği haftada aramızdaki fark iyice azaldı. Ülke sıralamasında 40.65 puanla 9'uncu sırada yer alan Çekya'nın ardında, 10'uncu sıradaki yerimizde 38.3 puana ulaştık.

Aramızdaki fark ise 2.35'e kadar indi. Arkamızdaki Norveç ile farkı da 5.05'e çıkarmayı bildik... Avrupa'da temsilcilerimizin, liglerin gelecek haftasında oynayacakları maçlar şöyle: Kopenhag (Danimarka)-Başakşehir, Beşiktaş-Malmö (İsveç), Galatasaray-Tottenham (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda)-Fenerbahçe

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