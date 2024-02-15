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Spor

Çekya basınından Galatasaray'a övgü! ''Sparta'yı dev bir Türk bekliyor''

Galatasaray, bu akşam UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek. Çekya basını dev mücadele öncesi manşetlerine sarı kırmızılı ekiple ilgili ilginç başlıklar attı. İşte detaylar...

Akşam15 Şubat 2024 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
Çekya basınından Galatasaray'a övgü! ''Sparta'yı dev bir Türk bekliyor''
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Galatasaray bugün saat 20.45'te Avrupa mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın bulunduğu grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne düşen Cim-Bom, son 32 turunda Sparta Prag'ı konuk edecek. Çekya basını, Rams Park'ta oynanacak olan maç öncesinde ilginç başlıklara yer verdi.

"ASLAN TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

"Sparta'yı dev bir Türk bekliyor", "Sparta Türkiye'de korkmalı mı?", "Rakamlar Çekya temsilcisinin aleyhine", "Cehennem Sparta'yı bekliyor" gibi manşetlerin atıldığı haberlerde özetle şu yorumlar yapıldı: "Türk takımı çok formda ve 12 Aralık'tan bu yana yenilmiyor. Coşkulu taraftarlarını da hesaba katarsak Sparta Prag'ın işi hiç kolay olmayacak. Sarı-Kırmızılılar, atmosfer açısından Türkiye'nin en iyisi. Taraftarla takım arasındaki bağ çok büyük. Türk takımı, Kopenhag'a deplasmanda yenildikten sonra hiç mağlup olmadı. İç sahada ise bu sezon sadece Bayern Münih'e yenildiler. Kaliteli kadrosu ve coşkulu taraftarları ile Sparta Prag karşısında favoriler."

"LUKAS HARASLIN'E DİKKAT"

Sparta Prag, kendi liginde lider konumda bulunuyor. Son 5 resmi maçını kazanan Çekya takımı, formda. Fakat Avrupa'daki deplasman karnesi çok kötü. Prag; Rangers, Real Betis ve Aris Limassol'ün yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı. Deplasmanda sadece Limmasol'ü yendi. Çekya Ligi'nde ise kendi evinde puan kaybı yok, konuk olduğu maçlarda ise 3 kez puan kaybı yaşadı. Öte yandan kanat oyuncusu Lukas Haraslin, Çekya takımının en etkili ismi olarak ön plana çıkıyor. Slovak yıldız, gruplarda oynanan maçların 5'inde forma giyerek 2 gol, 1 asist kaydetti. Bu sezon toplamda 24 mücadelede 11 gol, 5 asisti var.

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