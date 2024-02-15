Çekya basınından Sparta Prag yorumu: Onların bir Icardi'si yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Çekya ekibi Sparta Prag'la kozlarını paylaşacak. Dev mücadelede Sarı-Kırmızılı temsilcimiz kazanmak için sahaya çıkacak.

ÇEKYA'DAN İNCELEME

Cimbom, avantajlı bir skor alarak ikinci maç öncesinde işini sağlama bağlamak istiyor. Kritik müsabaka öncesinde Çekyalı muhabiri David Cermak, Galatasaray'ın rakibini mercek altına aldı.

"O İKİLİYE DİKKAT"

"Sparta Prag, son yılların en güçlü takımına sahip. Sonunda Brian Priske gibi doğru bir teknik direktörü bularak, takımı nasıl daha iyi hale getireceklerinin yolunu buldular. Bana göre Sparta'nın en tehlikeli oyuncuları kaptan Krejci ile kanat oyuncuları Haraslin ve Birmancevic. Krejci çok güçlü bir stoper olmasının yanında bir savunma oyuncusu olarak çok fazla (21 maçta 8 gol/3 asisti var) gol atıyor. Özellikle hava toplarında onun için olağanüstü diyebilirim. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon sadece 19 lig maçında 13 kez ağları havalandırdı. Son maçta oynamayan ancak 11'de olacağını düşündüğüm Haraslin yavaş ama teknik bir kanat oyuncusu. O da gol yollarında etkili. Birmancevic de hemen hemen Haraslin özelliklerine sahip. İkisi de takıma çok fazla yaratıcılık katıyor."

"20 GOLÜ GEÇEMİYORLAR"

"Sparta'nın kanat organizasyonları hücumdaki en önemli gücü ve aynı zamanda savunmada da çok sağlam duruyorlar. Bu sezon 20 lig maçında sadece 13 gol yediler. Açıkçası onların negatif bir yanını bulmak zor. Ara transfer döneminde de kimseyi satmadılar ve 23 yaşındaki yetenekli orta saha Markus Solbakken'i kadroya kattılar. Eğer eksik bir yönleri varsa, muhtemelen oyunun skor tarafını söyleyebiliriz. Bitirici özelliği olan golcüleri yok. Hücumdaki hiçbir oyuncuları, bir sezonda 20 üstü gol atamıyor. Jan Kuchta iyi ve çalışkan ama daha derin oynuyor ve eskisinden daha az gol atıyor."

"ONLARDA BİR ICARDI YOK"

"Yine forvet hattında Olatunji iyi bir yedek olabilir ama sadece 3 kez fileleri havalandırabildi. Yani onlarda, Galatasaray'daki gibi bir Mauro Icardi yok ama takım olarak gerçekten güçlüler. Galatasaray'ın ilk maçı evinde oynaması avantaj. Muhtemelen statta harika bir atmosfer olacaktır. Eğer 3 farklı bir galibiyet alırlarsa, turu geçmeyi garantilerler. Prag'da da rövanş şimdiden merakla bekleniyor. Sparta taraftarları da takımlarını güçlü bir şekilde destekliyor. Ve şimdiden tek bir koltuğun kalmadığını söyleyebilirim."