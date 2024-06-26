Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Valencia gibi önemli takımlarda forma giyen ve 2022 yılında futbolu bırakan eski milli futbolcu Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerine Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti'de başladı. Yeni sezon hazırlıkları için Bolu'ya takımıyla birlikte kampa gelen Mehmet Topal, Romanya ekibine imza süreci, futbol felsefesi, transfer çalışmaları, EURO 2024 dahil olmak üzere birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"İKİ YILLIK BİR TOPARLANMA SÜRECİYDİ"

Futbolu bıraktıktan sonra geçirdiği iki yıllık sürece değinerek sözlerine başlayan Topal, "İlk sene çok rahattı diyebilirim. Yoğun ve tempolu bir futbol kariyerim oldu. Birkaç sene dinlenip kafamı toparlamak ve sonrasında işin teknik kısmına girmek istiyordum. Arkasından kötü bir deprem yaşadık. Depremden sonra çok zor zamanlar geçirdik. İki yıllık bir toparlanma süreciydi diyebilirim. Kendimizi iyi hissettikten sonra da başlayalım dedik. İnşallah sonu da güzel biter, bizim için de güzel bir başlangıç olur" diye konuştu

"BIRAKTIKTAN SONRA DA GÜZEL TEKLİFLER GELDİ"

Yardımcı antrenörlük yapmadan direkt olarak teknik direktörlüğe geçişin bazı zamanlarda zorluklarını yaşayacağını ifade eden genç teknik direktör, "Futbolculukta olduğu gibi burada da teknik anlamda zorluklar olacak. Karşılaşacağımız zorlukları da biliyorduk. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel teklifler geldi. Ben önce eğitimimi tamamlayıp, lisansımı alıp öyle başlamak istedim. Tek başlamak gibi bir hedefim vardı. Kolay bir iş yapmıyoruz, futbolculuktan daha zor teknik direktörlük. Hayatımda sorumluluktan hiç kaçmadım. Umarım bu zorlukları atlatıp başarılı bir kariyer elde ederiz" şeklinde konuştu.

"KONFOR ALANINIZDAN ÇIKTIĞINIZ ZAMAN BAŞARIRSINIZ"

Teknik direktörlüğe Türkiye'de başlama şansı olduğunu ancak Romanya'yı tercih etme sebebini ise Topal şu sözlerle açıkladı:

"Konfor alanınızdan çıktığınız zaman bazı şeyleri başarırsınız. Zorlanmadan olmuyor. Çok daha rahat imkanlarda da başlayabilirdim. Güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. Teklifi kabul etmeden önce asbaşkan Christian Fogarassy ile 1 haftalık bir süre geçirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Güzel bir uyum yakaladık, doğru bir planlama yaptığımızı düşünüyorum. Hedefimiz bu doğru planlamanın içerisinde hareket etmek. Sonrasında da kulübü güzel başarılara ulaştırmak istiyoruz."

"ÇOK ZOR OLACAĞINI BİLİYORUM"

Uzun vadeli bir planlama yaptıklarını ve adım adım ilerleyeceklerini ifade eden Mehmet Topal, "Çok zor olacağını biliyorum. Romanya Ligi çok zor ve mücadele seviyesi çok üst düzeyde. Analizlerimizde bunu gördük. Maalesef Türkiye'deki planlamalar, Avrupa'daki planlamalara göre çok farklı oluyor. Başladığınızda hemen başarı isteniyor. İmkanlar olarak Türkiye'de Romanya'ya göre daha yüksek. Biz 2-3 yıllık bir planlamanın içerisine girdik. Tabii ki de bu 3 yıla gelmeden hedeflere ulaşmak. Şu an her şey de olumlu gidiyor. Yaptığımız ve yapacağımız transferler var. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtırsak bu hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR KARŞILAMA BEKLEMİYORDUM"

Petrolul Ploieşti'ye imza attıktan sonra ilk antrenmana çok sayıda taraftarın gelmesine çok şaşırdığını söyleyen Topal, "Hedefleri de yükseltti diyebilirim. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Bu bizi çok onore etti. Bize ne kadar önem verdiklerini ve bizi ne kadar desteklediklerini gösterdiler. Bu hissiyat ve değer, sorumluluklarımızı daha fazla artırdı. Biz de onları mahcup etmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"TEKNİK KISIM BİR ADIM DAHA ZOR"

Teknik direktörlüğün futbolculuğa göre bir tık daha zor olduğunu söyleyen Topal, "İkisinin de çok büyük zorlulukları var. Futbolculuk döneminde kendinize çok iyi bakmanız, dinlenmeniz ve ekstra çalışmalar yapmanız lazım. Sadece kendinizden ve kendi performansınızdan sorumlusunuz. İşin teknik kısmına geçtiğinizde bütün herkesten sorumlu oluyorsunuz. Sorumluluk daha fazla sizde oluyor. Teknik kısım bir adım daha zor diyebilirim" dedi.

"BİR SİSTEME TAKILIP KALMAK İSTEMİYORUM"

Petrolul Ploieşti'de oynatacağı sistem hakkında ipuçları veren Mehmet Topal, "Çok mücadele eden bir takım izleyeceğiz. Kendi felsefemizi oynatmaya çalışacağız. Buraya sezon başında geldik ve kendi takımımızı kuruyoruz. Sezon içerisinde gelseydik elimizdeki oyunculara göre sistem oluştururduk. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Ben bir sisteme takılıp kalmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'DEN GÖRÜŞTÜĞÜM BİRKAÇ OYUNCU OLDU"

Süper Lig'den transfer yapmak istediklerini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü aktaran Topal, "Görüştüğüm birkaç oyuncu oldu. Bitirmek istediğimiz oyuncularla da görüştük. Bir Türk oyuncunun bu ligde bizimle birlikte mücadele etmesi çok büyük keyif olur. Getirmek istediğimiz oyuncular var ama Romanya'da sistem biraz farklı. Ona göre hareket etmek zorundayız. Bu da bizi kısıtlıyor ve zorluyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN FİNAL OYNAMASINI İSTERİM"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şu ana kadar geçen süreci değerlendiren genç teknik direktör, "Neredeyse her gün 30-40 oyuncu izlemeye çalışıyoruz. Bunları izlerken de maçları takip etmeye gayret gösteriyoruz. Ülkemiz de orada olduğu için maçlarını kaçırmıyoruz. Bol gollü ve beklediğimden daha keyifli bir turnuva oluyor. Tabii ki de Türkiye'nin final oynamasını isterim. Şu anki performansa göre İspanya, Almanya ve Fransa bir adım önde diyebilirim" açıklamasında bulundu.

"BİR OLAMADIK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya karşısında iyi bir sonuç alıp gruptan çıkacağına inandığını söyleyen Mehmet Topal, "Eğer bir olursak bir şeyleri başarabiliriz demiştim. Görünen tabloda maalesef bir olamadık gibi gözüküyor. Bir Portekiz maçı kaybettik ve neredeyse herkes takımımızı yerden yere vurmak için çaba sarf etti. Çok genç ve yetenekli kardeşlerimiz var. Turnuvadan elenebiliriz ama onları alkışlamamız gerekiyor. Bu turnuva onlar adına bir tecrübe olacak. Bu kardeşlerimize bu kadar eleştirinin doğru olmadığını düşünüyorum. Portekiz yıllardır bütün turnuvalarda boy gösteren ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Sıradan bir takıma mağlup olmadık. Gruptan çıkacağımıza ve turnuvada daha üst seviyelere geleceğimize inanıyorum. Çekya maçlarını çok severiz biz. Bize her zaman uğurlu da gelmiştir" dedi.

"BU KARDEŞLERİMİZİN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Milli takımdaki oyunculara hep birlikte destek olmaları gerektiğini vurgulayan Topal, "Bazı şeyleri bilmeden eleştiriler yapabiliyoruz. Eleştiri yapmak çok kolay özellikle bizim ülkemizde. Geçmişte futbol oynamış arkadaşlarımız da var. Onların destek olması gerekirken tam tersine çok izleneyim diye söylenmemesi gereken şeyler söylüyorlar. Birlikte olalım, bir olalım. Bu kardeşlerimizin desteğe ihtiyacı var. Turnuvadan elenseler de onları alkışlayıp evlerine uğurlamamız gerekiyor. Hepsi bireysel anlamda zor bir sezondan da çıktılar. Benim onlara inancım tam" açıklamasında bulundu.

"BÜTÜN ÜLKE SOKAKLARDAYDI"

Türkiye'de günlük duygular içerisinde yaşandığını ve bunun sonucunda bazı şeylerin çok çabuk unutulduğunu belirten Mehmet Topal, "Geçmişe gittiğimizde 2008'de üçüncü olduğumuzda basınla beraber iç içeydik. Mağlup olduğumuz zamanlarda bile kötü şeyler yazan kimse yoktu. Futbolcular çok duygusal insanlardır, çok çabuk kırılabilirler. Futbol kültürü olmayan bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Anı yaşıyoruz. O yüzden eleştiriler de ağır olabiliyor. 2008'de biz bir maç kazandığımızda bütün ülke sokaklardaydı. Maç kaybettiğimizde birlikte üzülüyorduk. Bu seviyeye ulaşabilirsek o zaman başarılı olacağımızı düşünüyorum. Değiştirmemiz gereken birçok şey olduğunu düşünüyorum. Futbolun içinden gelen insanlar futbolu yönetmeli. Arkadaşlık hatırına bazı kişiler, bazı konumlara getirilmemeli. Bunların da eksikliklerini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM DAHA FAZLA TAKIM OLUR"

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının daha fazla takım arasında geçmesini temenni ettiğini belirten Topal, "Geçen sezon çok keyifliydi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin inanılmaz bir rekabeti vardı. İki takım da birçok rekoru kırdı. Bu rekabet olurken bile sürekli olaylar, kavgalar gündemi değiştirdi. Bunlar da rekabetin önüne geçtik. Sonuç olarak Galatasaray şampiyon oldu. Mücadele açısından iki takım da şampiyon gibiydi. Umarım bu sezon şampiyonluğa oynayan daha fazla takım olur" diye konuştu.

"MOURINHO ÇOK BAŞARILI OLACAK"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de düşüncelerini paylaşan genç teknik direktör, "Bence Mourinho'nun sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum bazı şeyleri değiştirmek için çok fazla çaba sarf eder. Çok başarılı olacağına da inanıyorum. Dünyanın sayılı antrenörlerinden birisi. Benim de keyifle izlediğim ve çok beğendiğim bir teknik direktör. Çok büyük bir camiaya geldi. Bütün kalbimle başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

FERDİ KADIOĞLU MU İRFAN CAN KAHVECİ Mİ?

Türkiye'den yerli bir oyuncuyu transfer etme şansı olsa tercih edeceği oyuncuyu açıklayan Mehmet Topal, "İkisiyle de birlikte oynadım. Birisini tercih edersem sıkıntı olacak gibi duruyor. Ferdi'yi de İrfan Can'ı da çok seviyorum. İrfan ile Başakşehir'de birlikte oynadık. Ferdi ile Fenerbahçe'de oynama imkanım oldu. İkisi de verseniz bana hayır demem" dedi.

ICARDI Mİ, FRED Mİ, TORREIRA MI?

"Türkiye'den bir yabancı futbolcuyu Petrolul'e transfer etme şansı olsa hangisini tercih ederdi" şeklinde yöneltilen bir soruya ise Topal, "Torreira'yı alırdım. Oyun tarzımız ve anlayışımız birbirine benziyor. Torreira bütün takımın yükünü çeken bir oyuncu. Bütün eksikliği kapatıyor. Günümüz futbolunda böyle oyuncular çok fazla kalmadı. Fred, kusura bakmasın, o da çok beğendiğim bir oyuncu. Defansif orta saha oynamış bir oyuncu olarak Torreira diyebilirim" şeklinde cevap verdi.

TARAFTARA MESAJ

Son olarak Petrolul taraftarlarına seslenen Topal, "Potansiyeli çok yüksek bir kulübe geldiğimizin farkındayız. Beklentilerin çok yüksek olduğu bir camiadayız. Tek hedefimiz onları mutlu etmek. Türk taraftarların da güzel dileklerini bizden esirgememelerini istiyoruz. Umuyorum buradan alnımızın akıyla çıkarız" diyerek sözlerini noktaladı.