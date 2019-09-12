Çekya Polonya'yı devirdi
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Çekya, Polonya'yı 94-84 yendi.
Çekya, 14 Eylül'de 5'incilik maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Polonya ise aynı gün 7'ncilik karşılaşmasında ABD ile mücadele edecek.
Polonya: 84 - Çekya: 94
Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Juan Fernandez (Arjantin), Boris Krejic (Slovenya)
Polonya: Slaughter 12, Ponitka 11, Waczynski 22, Cel 9, Hrycaniuk 9, Balcerowski, Sokolowski 2, Gruszecki 4, Koszarek 3, Kulig 12
Çekya: Satoransky 22, Bohacik 21, Hruban 24, Balvin 9, Kriz, Auda 1, Vyoral, Pumprla 5, Schilb, Sirina 3, Peterka 9, Palyza
1. periyot: 23-23
Devre: 35-43
3. periyot: 63-64
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