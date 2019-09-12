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Çekya Polonya'yı devirdi

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Çekya, Polonya'yı 94-84 yendi.

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Çekya, 14 Eylül'de 5'incilik maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Polonya ise aynı gün 7'ncilik karşılaşmasında ABD ile mücadele edecek.
 
Polonya: 84 - Çekya: 94
 
Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi
 
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Juan Fernandez (Arjantin), Boris Krejic (Slovenya)
 
Polonya: Slaughter 12, Ponitka 11, Waczynski 22, Cel 9, Hrycaniuk 9, Balcerowski, Sokolowski 2, Gruszecki 4, Koszarek 3, Kulig 12
 
Çekya: Satoransky 22, Bohacik 21, Hruban 24, Balvin 9, Kriz, Auda 1, Vyoral, Pumprla 5, Schilb, Sirina 3, Peterka 9, Palyza
 
1. periyot: 23-23
 
Devre: 35-43
 
3. periyot: 63-64

Yer Sarıyer: Gören sıraya girdi

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