Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, Sparta Prag maçının son anlarında yüzüyle yaptığı kurtarışla Çek taraftarlarını hüzne boğdu. Bu kurtarışın hemen sonrasında gelen Icardi'nin golü sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi.

"MUSLERA OLMASA FARKLI OLURDU"

Çekya basını, tecrübeli file bekçisini mercek altına alarak bir değerlendirme yaptı. Idnes Gazetesi, Muslera olmasaydı Prag'ın maçı kazanacağını belirterek Muslera'yı refleks, güven ve sakinlik kelimeleri ile özetledi:

"REFLEKS, SAKİNLİK, GÜVEN"

"Büyük refleks, sakinlik, güven. Muslera'nın Galatasaray'daki performansı etkileyici. Sparta'ya karşı elinden gelen her şeyi yaptığı ilk maçtaki performansı da cabası."

"TOPTAN KORKUP HİÇ KAÇMADI"

"Başlangıçta Birmancevic'in şutunu nakavt etti, Kucht'un sevincini engelledi ve özellikle son dakikalarda, önünde geri adım atmadığı ve sert bir şut için son ana kadar beklediği defans oyuncusu Wiesner'in tek başına baskını sırasında parladı. Eğer Muslera, herhangi birinin yapacağı gibi içgüdüsel olarak toptan korkup biraz kaçmış olsaydı G.Saray kaybedebilirdi. Kaptanın yüzüyle yaptığı inanılmaz kurtarışın ardından Icardi'nin golü geldi ve Prag maçı 3-2 kaybetti. 37'lik muhteşem menzilli ve hızlı ayaklı akrobat Muslera son 13 yıldır kalede olmasaydı Aslan nerede olurdu?"

"OLMAZSA G.SARAY'IN BAŞI DERTTE"

"6 lig şampiyonluğu, 4 ulusal kupa kazandı ve 2015 yılında Türkiye'de en iyi futbolcu seçildi. O olmazsa Galatasaray'ın başı dertte. Sparta'ya karşı kazanılan zaferden sonra gazeteciler onu 'Adam bir dağ gibiydi' sözleriyle övdü. Sparta'nın görevi belli; Fernando Muslera'yı geçmek! Ama nasıl? Çizgide harika bir refleksi var. Uzaktan şutları çıkarıyor. Son saniyeye kadar konsantre olarak kalede güven veriyor." Haberin içerisinde Muslera'nın 2020'de Rize maçında geçirdiği sakatlık sonrası ayağında 2 kırık tespit edildiği belirtilerek, yıldız kalecinin profesyonelliğine de vurgu yapıldı."