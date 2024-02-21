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Spor

Çekya'da gündem Sparta Prag-Galatasaray maçı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacağı maç Çekya basınında geniş yer buldu.

21 Şubat 2024 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Çekya'da gündem Sparta Prag-Galatasaray maçı
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Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 play-off'unda 3-2'nin rövanşında perşembe günü Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a konuk olacak.

Çek basını kritik karşılaşmayı detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Yapılan analizlerde ileri uçta etkili silahlara sahip olan sarı-kırmızılıların tura bir adım daha yakın olduğu ifade edildi. Maçın bol gollü geçeceği vurgulandı.

PRAG'IN 3 OYUNCUSU CEZALI

Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı oynanacak olan rövanş maçı öncesinde kart cezası bulunan Ladislav Krejci, Matej Rynes ve Veljko Birmancevic forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise ilk maçta kırmızı kart gören Victor Nelsson takımını yalnız bırakacak. Danimarkalı oyuncunun yerine Abdülkerim Bardakcı forma giyecek.

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