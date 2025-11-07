UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 0-0 eşitlikle sona eren maçın son saniyelerinde yaşanan pozisyon maça damga vurdu.
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran ceza sahası içinde Plzenli futbolcu tarafından şortundan çekilerek yerde bırakıldı. Hakem Allard Lindhout oyunu devam ettirdi. Akabinde VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Lindhout incelemenin ardından kararını değiştirmedi ve oyunu devam ettirdi.
Fenerbahçe cephesi Hollandalı hakemin kararına büyük tepki gösterdi. Futbolcular ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun itirazları kararı değiştirmedi.
İŞTE JHON DURAN'A YAPILAN MÜDAHALE
FENERBAHÇE'DEN MAÇ SONU PAYLAŞIM
He pulled his shorts off.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 6, 2025
VAR: "Review recommended."
Ref: "Play on." pic.twitter.com/P52HZig8Yp