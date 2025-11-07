İSTANBUL 19°C / 13°C
7 Kasım 2025 Cuma
Spor

Çekya'da hakem fiyaskosu! Fenerbahçe'nin net penaltısı verilmedi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk olduğu maçın son dakikasında çarpıcı bir an yaşandı. Hakem Allard Lindhout, sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonda VAR'da incelemesine karşın devam kararı verdi.

7 Kasım 2025 Cuma 01:06
Çekya'da hakem fiyaskosu! Fenerbahçe'nin net penaltısı verilmedi
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 0-0 eşitlikle sona eren maçın son saniyelerinde yaşanan pozisyon maça damga vurdu.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran ceza sahası içinde Plzenli futbolcu tarafından şortundan çekilerek yerde bırakıldı. Hakem Allard Lindhout oyunu devam ettirdi. Akabinde VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Lindhout incelemenin ardından kararını değiştirmedi ve oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe cephesi Hollandalı hakemin kararına büyük tepki gösterdi. Futbolcular ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun itirazları kararı değiştirmedi.

İŞTE JHON DURAN'A YAPILAN MÜDAHALE

FENERBAHÇE'DEN MAÇ SONU PAYLAŞIM

