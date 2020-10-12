Çekya'da koronavirüs krizi! Filip Novak kadro dışı

12 Ekim 2020 Pazartesi 20:30 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 20:30

Çekya’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptığı hazırlık maçında forma giyen Fenerbahçeli Filip Novak, bu maçın üç gün sonrasında İsrail karşılaşması öncesinde kadroya alınmadı.

Uluslar Ligi’nde İsrail deplasmanına giden Çekya Milli Takımı’nda, bu karşılaşma öncesinde koronavirüs krizi yaşandı. Çeklerin resmi hesaplarından yapılan açıklamada milli takımda üç pozitif test sonucu çıktığı duyuruldu.

Yine Çekya Milli Takımı’ndan yapılan açıklamada iki diğer testin ise ‘yetersiz’ sonuç veren şekilde sonuçlandığı açıklandı. Güney Kıbrıs’tan gruplar halinde İsrail’e geçişler sağlanırken bazı futbolcular ise bu seyahatin dışarısında bırakıldı.

Çekya Milli Takımı kaptanı Borek Dockal, orta saha oyuncusu Antonin Barak, forvet Adam Hlozek, kaleci Filip Nguyen ve sol bek Filip Novak kadro dışında kaldı. Bu 5 futbolcu İsrail maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.