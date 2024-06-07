Çekya'dan Malta'ya farklı tarife!

A Milli Takım'ın, EURO 2024 rakiplerinden Çekya oynadığı hazırlık maçında Malta'yı 7-1 mağlup etti.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Antonín Barak, 44 ve 57. dakikalarda Mojmir Chytil, 47. dakikada David Jurasek, 71. dakikada Ondrej Lingr, 85. dakikada Matej Jurasek ve 89. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

Malta'nın tek golünü ise 59. dakikada Paul Mbong kaydetti. Ayrıca Malta da Joseph Mbong 89. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak.