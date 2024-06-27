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  • Çekyalı futbolcudan çarpıcı açıklama! ''Onları zehirlemek istedim''
Spor

Çekyalı futbolcudan çarpıcı açıklama! ''Onları zehirlemek istedim''

Çekya'da A Milli Takım karşısında oyuna sonradan dahil olan oyunculardan Thomas Chory, karşılaşma sonrası ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, 'Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum.' ifadelerini kullandı.

27 Haziran 2024 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Çekyalı futbolcudan çarpıcı açıklama! ''Onları zehirlemek istedim''
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı. Maçın ardından sahada büyük bir gerilim yaşandı.

CHORY'DEN OLAY AÇIKLAMA

Çekya-Türkiye karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte olayların fitilini ateşleyen isim Chory, Çekya basınına olay açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile gerilim yaşayan ve kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcu, sahaya girmesinin nedenini "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" sözleriyle açıkladı

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