EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın F Grubu'nu 6 puanla lider Portekiz'in arkasında 2'nci sırada tamamlayan A Milli Takım, dün akşam oynanan karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Türkiye, bu sonucun ardından 21'nci yüzyılda Avrupa Şampiyonası'nda toplamda 3'üncü kez karşılaşmış olduğu Çekya'yı tüm mücadelelerde devirmiş oldu. İşte rakibimizle EURO tarihinde oynadığımız mücadeleler...

EURO 2008'DE MUHTEŞEM BİR GERİ DÖNÜŞLE KAZANMIŞTIK

A Milli Takım, EURO 2008'de Portekiz, İsviçre ve Çekya ile aynı grupta mücadele etmişti. Milliler, gurubun son mücadelesinde Çekya ile karşılaşmış ve maça kötü bir başlangıç yapmıştı. Türkiye 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 75'te Arda Turan, 87 ve 89'da Nihat Kahveci'nin attığı gollerle mucizevi bir geri dönüş yaparak gruptan çıkmayı başarmış ve o turnuvada yarı finale kadar çıkma başarısı göstermiştik.

Yarı finalde Almanya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmiştik.

EURO 2016'DA TEK GALİBİYETİMİZİ ÇEKYA'DAN ALMIŞTIK

A Milli Takım, EURO 2016'da bu kez Hırvatistan, İspanya ve bir kez daha Çekya'nın olduğu gruba düşmüştü. Milliler, ilk 2 maçını sırasıyla Hırvatistan ve İspanya'ya gol atmadan kaybederken grubun son mücadelesinde Çekya'yı Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başarmış ancak gruptan çıkamamıştı.

VE SON OLARAK DÜN GECE BİR KEZ DAHA YENDİK

A Milli Takım, EURO 2024'te bu kez Gürcistan, Portekiz ve Çekya'nın olduğu grupta yer aldı. Milli takım, ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 ile geçerken 2'nci mücadelesinde Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Oyuncularımız turnuvadaki kaderimizi belirleyecek olan Çekya mücadelesinde rakibini 2-1 ile geçerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Milli takımın, son 16 turundaki rakibi Avusturya oldu. Mücadele 2 Temmuz'da saat 22.00'de oynanacak.