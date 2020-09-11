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Spor

Celil Yüksel, Galatasaray'dan Adanaspor'a transfer oldu

Galatasaray'ın genç ön liberosu Celil Yüksel, 900 bin TL transfer bedeli karşılığında Adanaspor'a transfer oldu.

11 Eylül 2020 Cuma 16:19 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 16:19
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Galatasaray, Celil Yüksel'in TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'a transfer olduğunu borsaya bildirdi. Turuncu beyazlı kulüp, 22 yaşındaki ön libero için sarı kırmızılılara 900 bin TL transfer bedeli ödeyecek. 

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Celil Yüksel'in transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir."

Celil, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adanaspor'da kiralık olarak forma giymişti. 1. Lig'de 10 maçta oynayan Celil Yüksel 1 gol atmıştı.

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