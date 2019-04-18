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Celil Yüksel Portekiz yolunda

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'ya yelken açıyor.

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Devre arasında Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satan Galatasaray'da altyapıdan A Takım'a yeni çıkmış Yunus Akgün için de Belçika'dan teklif gelmişti. Yunus'un Anderlecht'e transferi son anda gerçekleşmedi. 
 
Florya ürünü geleceğin yıldızlarından Celil Yüksel'in ise Süper Lig'in yanı sıra Portekiz'den de teklif aldığı öğrenildi. 
 
A Takım'da şans bulamayan 21 yaşındaki Celil'in sezon sonunda Avrupa fırsatını değerlendireceği belirtildi. Celil bu sezon 1-1 biten Konyaspor ve 3-0 kazanılan Kayserispor maçlarında toplam 11 dakika görev aldı. Genç futbolcu, U21 takımında ise 9 karşılaşmada görev yaptı.
 
(Sabah)
 

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