11 Kasım 2025 Salı
  • Celil Yüksel'den bahis soruşturması açıklaması: Tüm hukuki yolları kullanacağım
Celil Yüksel'den bahis soruşturması açıklaması: Tüm hukuki yolları kullanacağım

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Samsunspor'un oyuncusu Celil Yüksel, kariyeri boyunca her zaman hukukun gereklerine uygun şekilde hareket ettiğini belirtti.

11 Kasım 2025 Salı 14:27
Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Celil Yüksel, kariyeri boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun şekilde hareket ettiğini belirtti.

Celil Yüksel, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İddia, hukuka aykırı şekilde itibar zedeleyici, kulübümle olan ilişkimi zedeleyicidir. Türk futboluna ve içinde bulunduğum camialar için gösterdiğim emeklerim ortadadır. Alın teriyle, emeğimle kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun hareket ettim. Türk hukukunun tecelli edeceğine inancım tamdır. Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Kariyerimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı derin üzüntümü dile getirir, savunma hakkımı, tüm hukuki yolları kullanarak arayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

