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Spor

Celso Borges Göztepe'den ayrıldı

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Borges, sarı kırmızılı takımla olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

IHA18 Ağustos 2020 Salı 12:15 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 12:16
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kosta Rikalı futbolcusu Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Borges'in gönderdiği ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun 2019-2020 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyen Borges, sarı-kırmızılı ekipte 53 lig ve 9 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

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