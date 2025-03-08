Celta Vigo 2 golle kazandı

İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Celta Vigo ile Leagnes karşı karşıya geldi.

Estadio Abanca-Balaidos'da oynanan maçta Celta Vigo, Leganes'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Celta Vigo'nun golleri, 26. dakikada Oscar Mingueza ve 45+1. dakikada Alfonso Gonzalez'den geldi.

Konuk ekip Leganes'in tek golünü ise 19. dkaikada eski Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve ligde 8. sıraya yükseldi.

Leganes ise ligde çıktığı son 6 maçta 4. kez sahadan yenik ayrıldı ve 27 puanla 16. sırada kaldı.