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Spor

Celta Vigo, 37 yaşındaki forvet Iago Aspas ile nikah tazeledi

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Celta Vigo'da 37 yaşındaki oyuncu Iago Aspas'ın sözleşmesi yenilendi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Celta Vigo, 37 yaşındaki forvet Iago Aspas ile nikah tazeledi
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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Celta Vigo'da 37 yaşındaki oyuncu Iago Aspas'ın sözleşmesi yenilendi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapısında yetiştiği Celta Vigo'da uzun yıllardan bu yana forma giyen Aspas'ın mukavelesinin bir yıl uzatıldığı belirtildi.

Iago Aspas, bu sezon LaLiga'da çıktığı 16 maçta 6 gole imza attı.

Kariyerinde efsanesi kabul edildiği Celta Vigo'nun yanı sıra Liverpool ve Sevilla'da da oynayan deneyimli santrfor, İspanya Milli Takımı'nda da görev yaptı.

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