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Spor

Celta Vigo Emre Mor'u tesislere almadı!

Türk milli futbolcu Emre Mor kulübü Celta Vigo tarafından gözden çıkarıldı. Kendisine kulüp arayan Mor, kulübü tarafından tesislere alınmadı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:23 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:23
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Celta Vigo, 2017 yazında kadrosuna kattığı Emre Mor'u kadrodan çıkarmanın hesabını yapıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısına da Olympiakos'da geçirdi.

KULÜP ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon avro bedel ödenmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise; 800 bin avroya kadar düştü.

Ceşta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, genç oyuncu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.

Emre Mor'un Celta Vigo'da devam eden sözleşmesine rağmen, İspanyol kulübünün yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi.

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