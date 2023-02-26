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Spor

Celta Vigo evinde 3 golle kazandı

Celta Vigo, İspanya La Liga'nın 23. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Real Vallodolid'i 3-0 mağlup etti.

26 Şubat 2023 Pazar 23:51 - Güncelleme:
Celta Vigo evinde 3 golle kazandı
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La Liga 23. hafta maçında Celta Vigo, Real Vallodolid ile karşı karşıya geldi.

Abanca-Balaidos'ta oynanan maçı Celta Vigo 3-0 kazandı. Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Haris Seferovic, 32. ve 64. dakikalarda Veiga kaydetti.

Vallodolid'te Amallah 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'da bekleneni veremedikten sonra devre arasında gönderilen Haris Seferovic, ilk kez 11'de çıktığı maçta golle tanıştı.

Alınan bu sonucun ardından Celta Vigo puanını 27'ye çıkardı. Real Vallodolid ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Celta Vigo, Osasuna ile karşılaşacak. Valladolid ise Espanyol'u ağırlayacak.

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