Celta Vigo, Haris Seferovic transferini duyurdu

Galatasaray, Haris Seferovic'in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Haris Seferovic ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karşılık anlaşma sonucu sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

YENİ TAKIMI CELTA VIGO

Galatasaray'ın Haris Seferovic'in kiralık transferi için Kasımpaşa ile anlaşmasının ardından Benfica devreye girdi ve İsviçreli futbolcunun yeni takımı Celta Vigo oldu.

30 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Benfica, Haris Seferovic için kiralık transferi için Celta Vigo ile anlaşma sağlandığını ve Kasımpaşa'ya transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Benfica'nın bu haberi sonrasında Kasımpaşa'ya bilgi veren Galatasaray, Seferovic'i de durumu bildirdi.

Haris Seferovic sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitti. Kontrollerden geçen Seferovic, Celta Vigo ile anlaştı ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı. İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.