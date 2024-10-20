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Spor

Celta Vigo maçı sonrası toplantı! Carlo Ancelotti, Arda Güler'e mazeretini sundu

Uluslar Ligi'nde oynadığı futbolla hem Türkiye'de hem de İspanya'da büyük beğeni toplayan 19 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler takımı Real Madrid'in ligde son oynadığı Celta Vigo maçında süre bulamadı. İtalyan çalıştırıcı maç sonu Arda ile görüşerek genç yıldızı neden oyuna almadığını açıkladı. İşte detaylar...

20 Ekim 2024 Pazar 13:18 - Güncelleme:
Celta Vigo maçı sonrası toplantı! Carlo Ancelotti, Arda Güler'e mazeretini sundu
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Real Madrid'in Celta Vigo ile oynadığı maçta 1 dk bile süre alamayan Arda Güler'e, hocası Carlo Ancelotti mazeretini bildirdi.

19 yaşındaki yıldız Arda Güler'in Celta Vigo deplasmanında oynayıp oynamayacağı merakla bekleniyordu. Carlo Ancelotti, millî orta saha oyuncusunu yine yedek başlattı.

OYUNA GİREMEDİ

İtalyan teknik adam, Arda'yı maç boyunca kulübede tuttu ve yıldız oyuncu sahaya adıma atamadı. Ancelotti; Rodrygo, Modric, Mendy ve Ceballos'u oyuna alırken Arda'yı tercih etmedi.

MAZERETİNİ ARDA'YA SUNDU

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; teknik direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından Arda Güler ile kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.

İtalyan çalıştırıcının 19 yaşındaki genç yeteneğe, "Milli takımında çok fazla oynadın, bugün Ceballos'u oyuna almayı tercih ettim." dediği aktarıldı.

Ancelotti'nin Ceballos'u oynatmasındaki bir diğer sebebin sakatlıktan dönen futbolcuya dinamizm kazandırmak olduğu öne sürüldü.

BU SEZONKİ MADRİD KARNESİ

Arda Güler için bu sezon Real Madrid'de işler pek de yolunda gitmiyor. Şu ana kadar 10 maçta süre alan 19 yaşındaki futbolcu, gol veya asist üretemedi.

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