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Spor

Celta Vigo seriye bağladı!

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Celta Vigo, konuk ettiği Valencia'yı 3-1 mağlup etti.

23 Ağustos 2024 Cuma 22:53 - Güncelleme:
Celta Vigo seriye bağladı!
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İspanya La Liga'nın 2. haftasında Celta Vigo, Valencia'yı konuk etti.

Estadio Abanca-Balaidos'ta oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk golü 14. dakikada Valencia'dan Diego Lopez kaydetti.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren goller ise 23. dakikada Oscar Mingueza, 28. dakikada Iago Aspas ve 60. dakikada Fran Beltran'dan geldi.

Valencia'da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo puanını 6'ya yükseltti. Valencia ise henüz ligde puan alamadı.

Ligde bir sonraki hafta Celta Vigo, Villarreal'e konuk olacak. Valencia ise deplasmanda Atletich Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

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