İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ocak 2021 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0793
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Celta Vigo'da Emre Mor, Real Madrid maçı kadrosundan çıkarıldı
Spor

Celta Vigo'da Emre Mor, Real Madrid maçı kadrosundan çıkarıldı

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor sakatlığı nedeniyle Real Madrid maçı kadrosundan son anda çıkarıldı.

01 Ocak 2021 Cuma 22:02 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 22:02
ABONE OL

Kariyerini Celta Vigo'da sürdüren Emre Mor, son dönemde takımda daha fazla süre almaya başladı. Real Madrid maçının kadrosuna da alınması beklenen oyuncu, sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı.

Diğer taraftan A Milli oyuncu Okay yokuşlu ise Real Madrid maçının kadrosunda yer aldı.

Celta Vigo, 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Celta Vigo 16 maç sonunda topladığı 23 puanla 8. sırada yer alıyor.

Zirve yarışı veren Real Madrid ise 33 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Atletico Madrid'in 35 puanı bulunmasına rağmen, iki maç eksiği bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.