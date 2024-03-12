Celta Vigo'da Rafael Benitez dönemi sona erdi.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada deneyimli antrenörle yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rafa Benitez ve Celta Vigo yollarını ayırıyor. Rafa Benitez ve ekibine geldikleri günden bu yana kulübe gösterdikleri ilgi ve professyonellik için teşekkür ederiz. Gelecek için iyi şanslar." ifadeleri yer aldı.

Benitez, bu sezon başında Celta Vigo'yla anlaşmaya varmıştı.

REAL MADRID'E FARKLI YENİLGİ

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında oynanan maçta Celta Vigo, Real Madrid'e farklı mağlup oldu.

İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçı 4-0 kaybeden Celta Vigo, son 5 maçta 3 yenilgi elde etti.

28 haftası geride kalan ligde Celta Vigo topladığı 24 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer alıyor.