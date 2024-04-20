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Spor

Celta Vigo'dan 4 gollü galibiyet

Celta Vigo, La Liga'ın 32. haftasında sahasında konuk ettiği Las Palmas'ı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

20 Nisan 2024 Cumartesi 17:17 - Güncelleme:
Celta Vigo'dan 4 gollü galibiyet
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İspanya La Liga'nın 32. haftasında Celta Vigo, evinde Las Palmas'ı konuk etti.

Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi geriden gelerek 4-1 kazandı.

Las Palmas'ın golünü 11. dakikada Juanma Herzog kaydetti. Celta Vigo'ya galibiyeti getiren goller ise 37 ve 76. dakikalarda Iago Aspas, 39. dakikada Williot Swedberg ve 71. dakikada Anastasios Douvikas'tan geldi.

Öte yandan Celta Vigo'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte kümede kalma mücadelesi veren Celta Vigo, puanını 31'e yükseltti. Üst üste 5. maçını kaybeden Las Palmas ise 37 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Celta Vigo, Alaves'e konuk olacak. Las Palmas ise Girona'yı konuk edecek.

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