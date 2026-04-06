Celta Vigo'dan Mestalla'da geri dönüş

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Valencia ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Celta Vigo 3-2'lik skorla kazandı.

Valencia, Guido Rodriguez'in 12. dakikadaki golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Celta Vigo, 56. dakikada Ilaix Moriba, 60. dakikada Fernando Lopez ve 81. dakikada Willot Swedberg'in golleriyle galibiyete uzandı.

Guido Rodriguez, 90+3. dakikada attığı ikinci golle maçın skorunu belirledi.

Ligde 3 hafta aradan sonra kazanan Celta Vigo, 44 puanla 6. sıraya tırmandı. Valencia ise 35 puanda kaldı.

Celta Vigo, gelecek hafta son sıradaki Oviedo'yu konuk edecek. Valencia ise Elche ile kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak.