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Spor

Celtic 3 puanı 3 golle aldı

İskoçya 1. Futbol Ligi'nde Celtic, evinde ağırladığı Rangers'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 17:31 - Güncelleme:
Celtic 3 puanı 3 golle aldı
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İskoçya 1.Futbol Ligi'nde (Premiership) Celtic, konuk ettiği Rangers'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçti.

Ligin 31. haftasında, iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisinde Celtic, zirve yolundaki en önemli rakibi Rangers'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 26. ve 62. dakikalarda Kyogo Furuhashi ve 73. dakikada Jota'nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-2 mağlup etti. Rangers'ta kaptan James Tavernier'in 45. ve 79. dakikalardaki golleri, puan için yeterli olmadı. Tavarnier, bu maçta Rangers formasıyla 100. golüne de imza attı.

Bu sonuçla puanını 88'e çıkaran Celtic, ligin bitimine 7 hafta kala ikinci sıradaki Rangers ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

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