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Spor

Celtic, İskoç derbisinde Rangers'ı 3 golle devirdi

İskoçya Premier Lig'in 24. haftasında Celtic, sahasında Glasgow Rangers'ı 3-0 yendi.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 07:39 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 07:39
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Dünyanın en önemli derbileri arasında gösterilen maçta Celtic, Celtic Park Stadı'nda Glasgow Rangers'ı konuk etti.

Puan tablosunda ilk iki sırayı paylaşan takımların karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını Celtic, 5. ve 42. dakikalarda Reo Hatate ve 44. dakikada Liel Abada'nın attığı gollerle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşma ev sahibi takım Celtic'in 3-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Bu skorla Celtic, puanını 57 yaparak ligde liderliğe yükselirken, Glasgow Rangers 56 puanla 2. sıraya geriledi.

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