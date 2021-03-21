İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2021 Pazar / 8 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2161
  • EURO
    8,5947
  • ALTIN
    404.833
  • BIST100
    1528.99
Spor

Celtic - Rangers derbisinde kazanan yok

İskoçya derbisinde Celtic ile Rangers, Elyounoussi ve Morelos'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı

AA21 Mart 2021 Pazar 17:29 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 17:29
ABONE OL

İskoçya 1. Futbol Ligi'nin (Premiership) "Old Firm" derbisinde Celtic, konuk ettiği Rangers ile 1-1 berabere kaldı.

Glasgow kenti ekiplerinin karşı karşıya geldiği müsabakada Celtic, şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden eski yıldız futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'ı ağırladı.

Celtic Park'ta oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 23. dakikada Muhammed Elyounoussi'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Rangers, 38. dakikada Alfredo Morelos'un golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devrede iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Rangers namağlup unvanı koruyarak puanını 89'a çıkardı. İkinci sıradaki Celtic ise 69 puana yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.