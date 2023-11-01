İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3368
  • EURO
    29,8706
  • ALTIN
    1802.16
  • BIST100
    7528.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Celtic taraftarından Filistin desteği! Yasağa rağmen...
Spor

Celtic taraftarından Filistin desteği! Yasağa rağmen...

Celtic, daha önce oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek amaçlı bayrak çıkaran taraftarın maça alınmayacağını açıklamıştı. Ancak yeşil beyazlı takım destekçilerinin, bugün yapılacak karşılaşmada da açacağı bayraklarla Filistin'in yanında olması bekleniyor.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 18:10 - Güncelleme:
Celtic taraftarından Filistin desteği! Yasağa rağmen...
ABONE OL

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübünün "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarların, yasak olmasına rağmen 1 Kasım Çarşamba Günü (bugün) oynanacak lig maçında Filistin'e destek vermesi bekleniyor.

YİNE DESTEK VERİLECEK

Celtic Star taraftar sitesi editörü David Faulds'un AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Celtic Park'ta Celtic'in İskoçya Premier Ligi'nde St Mirren ile oynayacağı bir maç var. Maçta yaklaşık 59.800 taraftar bulunacak. Ancak Yeşil Tugay'ın tribünde yer aldığı alan boş olacak." dedi.

Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasaklamasına rağmen maçta Filistin bayraklarının açılacağını ifade eden Faulds, "Ancak bu akşam Celtic Park'ta çok sayıda Filistin bayrağının dalgalanacağını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Faulds, "Kulüp, geçen hafta Atletico Madrid'e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kulübün UEFA'dan başka bir para cezası alınmasından korktuğu için Filistin bayrağının gösterilmemesini istedi." ifadelerini kullandı.

YASAK YEMİŞLERDİ

Celtic Kulübü yetkilileriyle konuştuğunu belirten Faulds, "Onlara, Filistin bayrağı meselesiyle ilgili itiraz ettim. Celtic, Filistin bayraklarını dalgalandırılmasının taraftar grubu yasağının bir nedeni olmadığını ısrarla belirtti. Ama, Yeşil Tugay aksini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı. Kulübün, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedilmişti.

Kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı. Kulübün "Yeşil Tugay" üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.