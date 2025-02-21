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Spor

Celtic taraftarından Galatasaray taraftarına Filistin desteği

İskoç takımı Celtic'in taraftar grubu, Galatasaray tribünlerinde Filistin pankartlarının yer aldığı fotoğrafları 'Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında güçlü tablo' notuyla paylaştı.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Celtic taraftarından Galatasaray taraftarına Filistin desteği
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Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında dün Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda konuk ettiği maçta tribünlerde yer alan Filistin pankartlarının fotoğraflarına yer verilerek "Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında UltrAslan taraftar grubundan güçlü tablo." denildi.

Galatasaray'ın yaklaşık 45 bin taraftarının tribünden desteklediği AZ Alkmaar karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz", "Filistin özgür değilse dünya esirdir" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açmıştı.

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