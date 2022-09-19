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Spor

Celtic taraftarlarından kraliyet ailesine alkışlı protesto

İskoçya Premier Lig'de Celtic'le St. Mirren arasında oynanan maçta Kraliçe 2. Elizabeth için saygı duruşu esnasında Celtic taraftarları kraliyet ailesini 'Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkış tut' tezahüratlarıyla protesto etti.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
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Ligin 8. haftasında Celtic, The Smisa Stadı'nda St. Mirren'e konuk oldu.

Maç öncesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için saygı duruşunun başladığı sırada Celtic taraftarları "Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkış tut" tezahüratında bulundu.

Saygı duruşunun bitmesiyle sahadaki bir grup taraftarın ise Celtic taraftarlarının kraliyet ailesini protestosunu yuhaladığı görüldü.

Celtic Teknik Direktörü Ange Postecoglou maçın öncesinde yaptığı açıklamada, "Kraliçenin ölümüyle ilgili protokole uyacağız. Maçtan önce saygı duruşu ve bir dakikalık alkış olacak. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunu saygı çerçevesinde yapacağız. Taraftarımızın da aynısını yapmasını istiyoruz." diye konuşmuştu.

Postecoglou, maç sonrasında taraftarların kraliyet ailesini protestosuna ilişkin yorumda bulunmadı.

Celtic'in 14 Eylül'de Shaktar Donetsk'le oynadığı maçta Celtic taraftarlarının Kraliyet ailesi aleyhindeki hakaret içerikli pankart taşıması tepkilere yol açmıştı.

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