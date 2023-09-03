Celtic'e galibiyet için 1 gol yetti

İskoçya Premiership'in 4. haftasında Michael Beale'nin ekibi Glasgow Rangers ile Brendan Rodgers'ın yönetimindeki Celtic karşı karşıya geldi.

Ibrox'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Celtic 1-0 kazanırken galibiyet golünü 45+2'de Kyogo Furuhashi kaydetti.

Glasgow Rangers'ta forma giyen mill oyuncu Rıdvan Yılmaz, yedek kulübesinde başladığı maçında 65. dakikasında Dujon Sterling'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Celtic puanını 10'a yükseltirken, Rangers 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Celtic evinde Dundee FC'yi konuk ederken, Rangers deplasmanda St. Johnstone ile karşılaşacak.